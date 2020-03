FC Twente zegt formeel contracten op met trainer Garcia en aanvoerder Bijen

In de praktijk betekent de formele opzegging niet altijd een einde van de samenwerking. De club kan op een later moment nog met de trainer en of speler in gesprek voor een nieuw contract. Clubs moeten voor 1 april de verbintenissen opzeggen van spelers met een aflopend contract, die niet aan zijn eerste contractperiode bezig is. Bijen voetbalt al zijn hele loopbaan bij Twente.