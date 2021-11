FC Twente zegt trainingskamp Spanje af

Politie Oost-Nederland heeft hooligans niet langer in beeld: ‘Door coronacri­sis geen tijd meer voor’

De politie is hooligans uit het oog verloren. Op papier bestaat de persoonlijke aanpak van voetbalvandalisme nog, maar in werkelijkheid is die vrijwel losgelaten. Notoire relschoppers worden niet meer intensief gevolgd. Nieuwe ‘gezichten’ zijn daardoor niet meteen bekend.

