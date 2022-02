FC Twente zet ongeslagen serie voort en verslaat concurrent Vitesse met ruime cijfers

ENSCHEDE - FC Twente vierde zaterdagavond in de lege Grolsch Veste een besloten feestje. De Enschedeërs versloegen Vitesse, dat de gehele tweede helft met een man minder speelde, in een directe confrontatie met ruime cijfers: 3-0. Daarmee sloeg Twente de aanval op de vierde plaats overtuigend af.

De ploeg van Ron Jans won daarmee ook z’n derde wedstrijd na de winterstop, bleef voor de tiende keer op rij ongeslagen en heeft nu al net zo veel punten verzameld als vorig seizoen: 41. Geen enkele ploeg pakte in de laatste twee maanden zoveel punten als FC Twente. Het zijn bijzondere cijfers voor de stabiele Enschedese ploeg die ook zaterdagavond weinig weggaf en opnieuw dodelijk was in het afstraffen van de fouten van de tegenstander. Na de 4-1 zege eerder dit seizoen in Arnhem, werd het nu 3-0.

Onverwachte voorsprong

In het eerste kwartier zag het er nog niet naar uit dat FC Twente zo’n eenvoudige avond zou beleven tegen de directe concurrent. De thuisploeg had het in de openingsfase lastig met het beter voetballende Vitesse. De eerste grote kans van de wedstrijd was na veertien minuten spelen ook voor de bezoekers, maar alleen voor doelman Lars Unnerstall mikte Matus Bero naast.

Vier minuten later kwam FC Twente vanuit het niets op voorsprong. Robin Pröpper stuurde de vrijgelaten Michel Vlap in de diepte weg en zijn voorzet werd in het doel gelopen door Jesse Bosch, die de licht geblesseerd Manfred Ugalde verving: 1-0.

Enorme kans

Vitesse was zichtbaar aangeslagen door die verrassende achterstand, want vanaf dat moment grossierde de ploeg in balverlies en misverstanden. Vlak voor rust ging het tot twee keer toe hopeloos mis bij de Arnhemmers. Eerst gleed Riechedly Bazoer uit op het gladde veld, waardoor Dimitrios Limnios zo door kon lopen op doelman Jeroen Houwen. De Griek omspeelde de goalie, zag dat hij in een moeilijke hoek was beland, waarna hij de bal gaf op Ricky van Wolsfwinkel. De spits had net iets teveel tijd nodig, waardoor een verdediger nog redding kon brengen.

Kolderieke blunder

Een minuut voor rust haalde Van Wolfswinkel zijn revanche vanaf de strafschopstip. Die penalty kreeg FC Twente na een kolderieke blunder van keeper Houwen. De goalie liet de bal bij het uitgooien uit z’n handen vallen, probeerde dat onder druk van Van Wolsfwinkel nog te herstellen, maar inmiddels was de bal al bij Limnios. Zijn schot werd op de lijn met de handen uit het doel geslagen door verdediger Jacob Rasmussen. Het gevolg: een rode kaart voor Vitesse en een penalty voor FC Twente. Vanaf elf meter is de topscorer dit seizoen een zekerheidje. Ook zijn zesde strafschop in deze competitie schoot hij feilloos binnen: 2-0.

Rappe beslissing

Met elf tegen tien en een 2-0 voorsprong op zak speelde FC Twente een gewonnen wedstrijd. Het laatste beetje twijfel verdween al na zes minuten in de tweede helft. Gijs Smal gaf een diepe bal op Van Wolfswinkel, die eigenlijk kansloos was in het duel met Danilho Doekhi. Maar de aanvoerder van Vitesse gaf de topscorer van FC Twente de ruimte om er alsnog voor te komen: 3-0. Het was voor Van Wolfswinkel alweer zijn elfde treffer van het seizoen, waardoor hij steeds verder opschuift in het topscorersklassement van de eredivisie.

Het meest opvallende in het restant van de wedstrijd was de invalbeurt van Vaclav Cerny, die als meest aanvallende middenvelder ging spelen. De Tsjech kreeg ook nog een goede kans, maar zijn doelpoging ging voorlangs. FC Twente - waar Joshua Brenet vlak voor tijd zijn debuut maakte - leefde zich in die eindfase heerlijk uit. Jammer genoeg was er niemand in het stadion om het feestje met de spelers mee te vieren.