FC Twente ziet concurrentie weer falen

De nummer twee FC Den Bosch kwam vrijdagavond bij Jong AZ niet verder dan 0-0. De voormalige lijstaanvoerder wacht nu al vier duels op een overwinning. De nummer drie Go Ahead Eagles verspeelde in een krankzinnige wedstrijd tegen NEC tot drie keer toe een ruime voorsprong. Het stond 2-0, 3-1 en 4-2, maar na 90 minuten eindigde het duel bij 4-4.

Periode

Bovendien deed FC Twente in de strijd om de derde periode goede zaken. RKC Waalwijk was samen met de Tukkers de enige ploeg die de maximale score pakte uit de eerste vier duels, maar de ploeg van Fred Grim verloor thuis van Almere City met 1-0. Als Twente maandagavond wint bij Jong PSV zet het Den Bosch op acht punten en Go Ahead op negen. Daarnaast gaat de ploeg dan alleen aan kop in de derde periode.