FC Twente ziet definitief af van Emil Berggreen

De club had in eerste instantie de optie in zijn contract al niet gelicht, maar Berggeen kreeg in de voorbije weken de kans zijn conditie op peil te houden. Daarnaast was dit voor hem ook een kans om zich in de kijker te spelen bij de nieuwe trainer Ron Jans. Berggreen zelf stond wel positief tegenover een langer verblijf in Enschede.



,,Hij is een goede speler, maar hij is de laatste jaren ook veel geblesseerd geweest", zegt technisch directeur Jan Streuer. ,,Daar moeten we toch rekening mee houden. En als we hem vastleggen neemt hij een plek in de selectie in.” Berggreen kwam vorig seizoen transfervrij over, maar mede door blessures speelde hij nauwelijks.