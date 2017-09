FC Twente ziet drietal terugkeren in basis

Voor Twente is het duel tegen Utrecht van groot belang. De ploeg wacht na vier duels nog altijd op het eerste punt van het seizoen. ,,De wedstrijd is niet cruciaal, maar je wilt wel een keer de bevestiging zien dat je op de goede weg bent'', aldus trainer René Hake.

De oefenmeester kan geen beroep doen op Stefan Thesker. De aanvoerder is geschorst. Hij wordt als links achterin vervangen door Jeroen van der Lely. De Chileense aanwinst Cristian Cuevas is vrijdagmiddag aangekomen in Nederland. Hij is voor dit weekend nog niet speelgerechtigd.