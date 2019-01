FC Twente zit nog niet op niveau eredivisie

Voetballer Ismail H’Maidat vrijgespro­ken

23 januari TURNHOUT/ENSCHEDE - Voormalig FC Twente voetballer Ismail H’Maidat is in hoger beroep vrijgesproken voor zijn mogelijke rol bij gewapende overvallen in België. Hij werd afgelopen vrijdag in vrijheid gesteld nadat het Hof van Beroep een streep door zijn eerdere veroordeling had gezet.