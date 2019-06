FC Twente zoekt anderhalf miljoen voor nieuwe spelers

De kapitaalinjectie is volgens algemeen directeur Paul van der Kraan nodig om geen moeizaam seizoen tegemoet te zien. „Dat is overigens niet nieuw, dat heb ik steeds geroepen. Zoals het er nu voorstaat, werken we komend seizoen met een spelersbudget van 4,8 miljoen euro”, zegt Van der Kraan. „Vorig jaar, in de Keuken Kampioen Divisie, was dat uiteindelijk ruim zes miljoen. Van de 4,8 miljoen voor komend seizoen is al 4,3 miljoen ingevuld door spelers met doorlopende contracten, de contractverlenging van doelman Drommel en de drie nieuwe spelers die we tot nu toe hebben aangetrokken. Onze technisch directeur Ted van Leeuwen heeft nog maar krap een half miljoen te besteden, dat is te weinig om nog vijf of zes transfervrije spelers van te kunnen aantrekken die eredivisiewaardig zijn.”



De club doet nu weer een beroep op de sponsoren, die recent nog voor 14 miljoen hebben gezorgd – waarvan vijf miljoen via een gift – om een faillissement af te wenden. Deze situatie had je twee maanden geleden toch kunnen zien aankomen?

Van der Kraan: „Nog niet zo lang geleden waren we nog volop bezig met de schuldsaneringsoperatie, waarvan onzeker was of die überhaupt zou lukken en wisten we ook nog niet of we zouden promoveren. Ik had toen niet durven dromen dat we nu bezig zouden zijn met de invulling van een selectie van een eredivisieclub. Doordat wij nog steeds hoge aflossingsverplichtingen hebben, kunnen we van onze begroting minder geld besteden aan de spelers. Normaal is dat 45 procent van de begroting naar de spelersgroep gaat, bij ons is dat slechts 23 procent. We hebben een elftal nodig, dat sterk genoeg is om niet in de problemen te komen. Bij degradatie zijn we weer terug bij af. ”