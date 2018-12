FC Twente zoekt financiële ruimte voor versterkingen

FC Twen­te-trai­ner Marino Pusic houdt kaarten voor zich voor Cam­buur-uit

15:36 HENGELO - Trainer Marino Pusic wil nog niet zeggen welke elf spelers hij vrijdagavond het veld instuurt in de uitwedstrijd tegen Cambuur. De oefenmeester heeft weer de beschikking over Tim Hölscher en Aitor Cantalapiedra. Dat tweetal was tegen Volendam geschorst.