FC Twente zoekt oplossing in zaak Eiting en laat Brenet niet alleen om blessure thuis

Dat doet de ploeg overigens zonder Joshua Brenet, die in Nederland is achtergebleven. „Rond Joshua spelen wat privédingen, die op dit moment actueel zijn”, zegt Bruggink. „Hij heeft ook nog eens last van een blessure en dan moet je de afweging maken: neem je hem mee of niet. Wij vonden het beter om hem in Nederland te houden.”

Eiting

De leiding van FC Twente zoekt nog naar een oplossing in de zaak Eiting. De speler verloor een arbitragezaak, waardoor hij niet voor een vastgesteld bedrag weg mag bij Volendam. „Wij zijn het moreel verplicht richting Carel om te kijken naar een oplossing”, zegt Bruggink. „Wij hebben nooit het contract van hem bij Volendam gezien, maar we hebben iets gehoord. Niet van direct betrokkenen trouwens. Nu alles naar buiten is gekomen, kennen we de afspraken. We gaan kijken of we nog wat kunnen doen, maar we hebben wel onze financiële beperkingen.”