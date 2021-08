FC Twente zondag met ander elftal tegen Ajax

Het grootste twijfelgeval bij FC Twente is spits Ricky van Wolfswinkel. „Over de andere jongens ben ik iets optimistischer”, aldus Jans, die zich verder niet al teveel in de kaarten wil laten kijken. Naast de fysieke vraagtekens, is het ook de vraag wat Jans met de nieuwelingen Michel Vlap en Michal Sadilek gaat doen. De verwachting is dat sowieso één van de twee in de basis begint. Jans kan voor het eerst ook beschikken over Amsterdammer Denilho Cleonise, die op tijd speelgerechtigd is. Ook Dario Dumic zit weer bij de selectie.