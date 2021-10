FC Twente zonder Vlap en Sadilek; basisplaats Misidjan lonkt

De eredivisionist mist woensdagavond in het stadion van TOP Oss Michal Sadilek en Michel Vlap, die allebei lichte klachten hebben overgehouden aan het duel van zondag tegen NEC. „Dat betekent dat we het op het middenveld iets anders moeten doen”, aldus Jans, die daarentegen wel weer een beroep kan doen op Ramiz Zerrouki en Manfred Ugalde. Jans gaat er vanuit dat Sadilek en Vlap zaterdag in de uitwedstrijd bij PSV wel weer beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor Wout Brama.

Alles hetzelfde

Het grootste gevaar in wedstrijden tegen amateurs schuilt in onderschatting. Aan de voorbereiding kan het volgens Jans niet liggen. „Vanaf het moment dat de wedstrijd tegen NEC voorbij was, was dit duel een thema. Het gebeurt wel eens dat deze duels een bananenschil zijn, maar dat mag ons niet gebeuren. We hebben alles bekeken en doorgenomen. Jeffrey de Visscher (assistent trainer, red.) heeft O.S.S. bekeken, de speelwijze is aangegeven en de kwaliteiten van de spelers zijn benoemd. We bereiden ons net zo voor als voor andere wedstrijden, alleen komt er wel iets bij. Een aantal spelers deze trainer hebben de beker een keer gewonnen en daar heb je zes wedstrijden voor nodig. Morgen wacht ons de eerste van die serie en na afloop moeten we weer in de koker. Vorig jaar (tegen De Graafschap, red.) lagen we er meteen uit.”

Eerste basisplaats

De kans is groot dat Virgil Misidjan zijn eerste basisplaats krijgt in een officiële wedstrijd sinds zijn komst naar FC Twente. „Dat zou zomaar kunnen”, aldus Jans. Misidjan viel zondag tegen NEC goed in, en verklaarde na afloop dat hij klaar is voor een basisplaats. „Of je wordt beloond ligt niet alleen aan een invalbeurt, maar hangt ook af van oefenwedstrijden en trainingen. Maar op dat gebied heb ik over Virgil niets te klagen op dit moment.”

Kunstgras

Dat het duel in het stadion van stadgenoot TOP wordt gespeeld, vindt Jans geen nadeel. „Hun eigen veld is niet fantastisch. Het nadeel is dat het op kunstgras is, maar ook zij spelen daar normaal gesproken niet op.” FC Twente wordt in OSS gesteund door 200 supporters. Het duel is ook live op ESPN, aftrap 18.45 uur.