FC Twente zwijgt over mogelijke terugkeer Michel Preud’homme

ENSCHEDE - FC Twente wil niet reageren op het verhaal dat oud-trainer Michel Preud’Homme is gepolst om terug te keren in Enschede. „Op namen gaan we niet in”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan.

De Belgische krant Het Nieuwsblad meldde maandag dat Preud’homme een aanbod heeft gekregen om bij FC Twente aan de slag te gaan in een dubbelrol. Hij zou de volledige vrijheid krijgen om de club op technische gebied naar de hand te zetten. Preud’homme heeft laten weten dat hij gecharmeerd is van de interesse, maar dat hij op dit moment niet vrij is. De 61-jarige Belg heeft nog een contract bij Standard Luik.

De vraag is hoe lang hij nog werkzaam is in Luik, want in België worden de geluiden steeds sterker dat hij dinsdag bekend gaat maken dat hij vertrekt bij Standard. De topclub heeft al een tijdje grote financiële problemen en het was lange tijd zelfs onzeker of Standard wel een proflicentie zou krijgen.

Goede naam in Twente

Preud’homme is een goede bekende in Enschede. Hij was in 2010 de opvolger van Steve McClaren en liet op de club, spelers en supporters een grote indruk achter. Hij won de beker en miste op de laatste speeldag de titel door een 3-1 nederlaag bij Ajax.

FC Twente speelde aan de hand van Preud’Homme aan energierijk voetbal, gericht op de aanval. De voormalige topkeeper verliet FC Twente na één seizoen alweer omdat hij het financiële aanbod van Al-Shabab uit Saudi-Arabië niet kon weerstaan. De Waal is de enige oefenmeester die sindsdien uit vrije wil is vertrokken bij FC Twente.