FC Utrecht meldt zich voor FC Twente-aanvaller Menig

Oranje verblijft in aanloop naar EK in Twente, ook hotelmede­wer­kers in ‘coronabub­bel’

24 mei DE LUTTE - Het Nederlands elftal verblijft in de aanloop naar het EK-voetbal van 5 tot en met 7 juni in De Lutte. Oranje koos landhuishotel De Bloemenbeek als verblijf, omdat het zondag 6 juni om 18.00 uur in de Grolsch Veste in Enschede een oefenwedstrijd tegen Georgië speelt.