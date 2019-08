Felicitatie resulteerde voor Nick Hengelman in ‘gruwelijk mooie’ transfer

Hij is net onderweg van de immigratiedienst naar huis. Nick Hengelman (29) uit Glanerbrug heeft een werkvergunning nodig om te mogen keepen voor Ajax Cape Town. Het is een paar dagen voor de nieuwe competitie begint. Hij vertelt enthousiast: "Ik zie nu de Tafelberg." De oud-doelman van FC Twente is sinds vier weken in Kaapstad en omarmt het avontuur vol enthousiasme. "Ik moet nog wel wennen aan het stuur, dat zit rechts. Als ik aan het dagdromen ben, heb ik zo de deurklink in mijn handen in plaats van de versnellingspook."