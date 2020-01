Felix uit Marokko is speciaal voor FC Twente naar Spanje gekomen

BENAHAVIS - Felix van de Velde is 13 jaar oud, woont in de Marokkaanse miljoenenstad Cassablanca en hij is fan van...FC Twente. Zondagmorgen stond hij in het tenue van zijn favoriete club met zijn vader Hans langs de lijn bij de training in Benahavis.

Wat het verhaal van vader en zoon nog specialer maakt: De Van de Veldes zijn helemaal geen Tukkers of Achterhoekers. ,,Wij komen van oorsprong uit Heemstede", zegt de oudste van de twee. ,,In de jaren 80 was iedereen in mijn buurt voor Ajax, Feyenoord of AZ, maar ik was voor de nummer drie van dat moment van Nederland: Twente. Het grappige is dat ik vroeger met tienertoer naar het Diekman ging en o zo blij was met een handtekening van Evert Bleuming. En wie kwam ik na al die jaren hier net in het hotel tegen? Evert Bleuming.”

Hans van de Velde werkt voor TUI Marokko/Frankrijk en toen duidelijk werd dat FC Twente in de eerste week van januari naar het Zuiden van Spanje zou gaan, vatte hij het idee op met zijn zoontje de oversteek met de boot te maken naar het vaste Europese land. ,,We hebben op internet gekeken en zagen dat Heracles hier ook heeft gezeten", vertelt Felix. ,,En toen hebben we op de gok dit hotel geboekt.” Het bleek de juiste keus te zijn. ,,Maar dat is hier ook niet zo moeilijk, want verder is er niet zoveel te doen", vult zijn vader lachend aan.

Zes uur onderweg