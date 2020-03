Feyenoord zegt contract FC Twente-huurling Verdonk op

In de praktijk betekent de formele opzegging niet altijd een einde van de samenwerking. De club kan op een later moment nog met de spelers in gesprek voor een nieuw contract. Clubs moeten voor 1 april de verbintenissen opzeggen van spelers met een aflopend contract, die niet aan zijn eerste contractperiode bezig is. De kans dat Feyenoord in een later stadium alsnog met Verdonk wil verlengen is niet erg groot. Daardoor is hij straks transfervrij.