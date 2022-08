Fiorentina-trainer: ‘Het wordt het paradijs of de hel van Twente’

„We hebben het zelf in de hand, het wordt het paradijs, of de de hel van Twente.” De in Duitsland geboren trainer zegt met een heerlijk gevoel voor drama. In Enschede is de De Hel van Enschede al jarenlang een begrip, een verwijzing naar de sfeer in het stadion die de tegenstanders soms kan laten bibberen. In de Italiaanse kranten viel het woord inferno de laatste dagen regelmatig in allerlei voorbeschouwingen. „We weten wat er komen gaat, geen smoesjes ”, aldus de oefenmeester. „We zullen meteen alert moeten zijn, want in de belangrijkste fases van de wedstrijd hebben zij het voordeel van het thuispubliek.”