Fiorentina wint eerste duel van het seizoen

Jan Streuer was er de eerste keer al bij in Europa, hij was alleen iets belang­rijks vergeten

HENGELO - De man die er medeverantwoordelijk voor is dat FC Twente deze week na acht jaar weer op reis mag, was er ook bij toen de Enschedeërs in 1969 in het Franse Rouen hun eerste Europese wedstrijd speelden: Jan Streuer.

2 augustus