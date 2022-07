FK Cukaricki: FC Twente komt eraan! De eerste supportersbus naar Belgrado (1600 kilometer enkele reis) zit al vol

Mees Hilgers kan goed leven met nog een jaar FC Twente: ‘Wij spelen ook in de top’

HAAKSBERGEN - Door de interesse van Feyenoord was Mees Hilgers in de eerste week van de voorbereiding de meest besproken speler van FC Twente. De jonge centrale verdediger gaat er vanuit dat hij het komende seizoen nog gewoon in Enschede speelt.

