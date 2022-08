FK Cukaricki heeft schitterende woorden voor supporters FC Twente: ‘Met geld niet te koop’

‘ @fctwente, thank you! Some things money can’t buy’ , begint de Servische club haar relaas op Instagram. ‘Cukaricki leerde een belangrijke les als het gaat om haar plek op de voetballadder, vergeleken met clubs met dergelijke kwaliteiten (als die van FC Twente, red.). FC Twente behoort tot de groep Europese voetbalgiganten. Niet alleen als het gaat om de kwaliteit van het team, maar om meerdere redenen.’

‘Dat is wat jullie club zo groot maakt’

De club vervolgt: ‘Sommige dingen zijn met geld niet te koop. FC Twente beschikt over die eigenschappen. Die maken de club zo groot. Het meest waardevol was dat Cukaricki applaus kreeg van de 22.500 Twente-supporters. Zij zorgden voor een geweldige sfeer gedurende de wedstrijd, zonder dat er incidenten waren. Misschien is het iets dat wij niet gewend zijn. En was dat de reden dat de Cukaricki-spelers en onze coachingsstaf een beetje verbijsterd waren dat ze door de Twente-supporters werden gegroet aan het eind van de wedstrijd. Dát zijn de dingen die je niet kunt kopen met geld. En om die reden willen wij FC Twente nogmaals oprecht bedankten. We hopen dat we snel een nieuwe kans krijgen om elkaar tegen te komen in een Europese competitie!’