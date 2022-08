Florence verbiedt winkeliers alcohol te verkopen, een biertje in de kroeg mag wel

FC Twen­te-fan Xander (12) heeft alle stadions in Nederland gezien, nu wacht eindelijk Europa

NEEDE - Hij weet alles van FC Twente en kent elk voetbalstadion in Nederland van binnen. Maar FC Twente dat uitkomt in Europees verband? Daar herinnert de 12-jarige Xander uit Neede zich precies… niets van. Deze week gaat daar verandering in komen. „Dylan Seys is mijn voorbeeld.”

1 augustus