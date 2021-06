Folkertsma ruilt FC Twente in voor Frans avontuur

Clubloze Hölscher duikt op in Winters­wijk: ‘Ik heb spijt dat ik bij FC Twente nooit de schuld bij mezelf legde’

15 juni ENSCHEDE/WINTERSWIJK - Als Tim Hölscher (26) zes jaar geleden wist, wat hij nu weet, was zijn carrière anders gelopen. De speler had het zwaar na de dood van zijn moeder, maar zei er niets over. Op het veld legde hij nooit de schuld bij zichzelf. „Daar heb ik spijt van.” Met de fysiektrainer van Wout Weghorst werkt hij aan zijn comeback.