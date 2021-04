Fout Drommel komt FC Twente duur te staan tegen PEC

ZWOLLE - FC Twente zette zaterdagavond de zwakke reeks in 2021 voort. Door een fout van doelman Joël Drommel gingen de Enschedeërs in Zwolle volkomen onnodig onderuit (1-0) tegen PEC. Het offensief machteloze FC Twente moet oppassen dat het seizoen niet als een nachtkaars uitgaat.

Door het verlies viel FC Twente voor het eerst dit seizoen weg uit de top 8. De nederlaag tegen Zwolle was er eentje in de categorie ‘eigen schuld’, want de ploeg gaf het zwakke PEC de punten cadeau. Niet alleen door de fout van Drommel, maar ook omdat FC Twente veel te weinig afdwong tegen een ploeg die niet tot één fatsoenlijke aanval kwam en de hele avond maar wat aanklooide.

Veranderingen in de basis

Trainer Ron Jans kondigde vrijdag al aan dat hij na de zwakke wedstrijd tegen Vitesse enkele wisselingen zou doorvoeren. Het werden geen halve maatregelen. Jayden Oosterwolde, Luka Ilic en Luciano Narsingh begonnen in Zwolle op de bank en zij werden vervangen door Gijs Smal, Godfried Roemeratoe en Thijs van Leeuwen. Helemaal verrassend was dat niet. Oosterwolde is na een sterke start ver teruggevallen en moest dat uitgerekend in zijn woonplaats bekopen met een reserverol. Ilic heeft de wisselvalligheid nog altijd niet van zich afgeschud en Narsingh is sinds zijn komst nog niet de gewenste meerwaarde gebleken.

Fout Drommel

Met de drie nieuwe namen in de basis had FC Twente in de eerste helft zonder te imponeren een overwicht, maar na 45 minuten stond de armetierig spelende thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Die treffer mocht Joël Drommel zich aanrekenen, want de doelman zag er na 35 minuten slecht uit nadat hij een afstandsschot van Pherai precies voor de voeten van Misidjan tikte. Maar ook Dario Dumic ging niet vrijuit. Op het moment dat de buitenspeler Pherai voor de zoveelste keer naar binnen kwam, stapte de centrale verdediger van FC Twente naar achteren in plaats van vooruit.

Volledig scherm Joël Drommel baalt na zijn fout. © Pro Shots / Ron Jonker

Eindpass onder de maat

FC Twente had voor rust veelvuldig de bal, en de met de energieke Van Leeuwen op de vleugel zat er in elk geval meer dynamiek aan de rechterkant dan met de statische Narsingh. Het manco van de bezoekers was alleen dat de eindpass te vaak onder de maat was op de momenten dat FC Twente doorkwam. De beste kansen waren voor Queensy Menig die in de eerste tien minuten tot twee keer toe de bal net voorlangs zag gaan.

Kans

Na iets meer dan een uur spelen kreeg FC Twente eindelijk weer een kans, maar het schot van Danilo ging over. Jans bracht een half uur voor tijd Ilic voor Jesse Bosch en Van Leeuwen moest wijken voor Narsingh. FC Twente viel voortdurend aan tegen een ontluisterend zwak PEC, maar kijkend naar het elftal vraag je je af wie de opening moet creëren en de goals moet maken. Danilo was met een kopbal nog dichtbij de gelijkmaker, maar verder vielen de bezoekers vooral op met een schrijnend gebrek aan overtuiging en finesse in de laatste fase van het veld.