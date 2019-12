FOX neemt kijkje in de ziel van FC Twente-fans

‘Vertrek Calvin Verdonk van FC Twente naar VS nog niet zeker’

7:48 ENSCHEDE - Het is nog helemaal niet zeker dat Calvin Verdonk in januari overstapt naar LA Galaxy. De 22-jarige linkervleugelverdediger zou slechts een half jaar voor FC Twente spelen en dan naar de VS vertrekken. Maar definitief is dat nog allerminst.