Fred Rutten gepresenteerd bij Anderlecht

BRUSSEL - Fred Rutten is maandagmorgen gepresenteerd als de nieuwe trainer van Anderlecht. De inwoner van Overdinkel heeft volgens directeur Michael Verschueren een contract voor onbepaalde tijd. „Het is de bedoeling om met Fred op lange termijn verder te gaan. In het contract van onbepaalde duur is rekening gehouden met beide partijen”, aldus Verschueren.

Precies op het afgesproken tijdstip wandelt Fred Rutten het zaaltje op het trainingscomplex van de club in Neerpede binnen. Op de polo die hij draagt staan al zijn initialen: FR. Het grote, sjieke Anderlecht is een club van details. En symbolisch voor de huidige situatie: de club heeft geen tijd te verliezen.

Als de woordvoerder van de club en de directeur iedereen in het Frans welkom heten, antwoordt Rutten in het Nederlands. „Ik ben de Franse taal helaas niet machtig, en bij deze excuseer ik mij daarvoor. Bij een langer verblijf op Anderlecht zal ik mij die taal proberen machtig te maken. Dus ik doe het in het Nederlands”, zegt Rutten. Grappig detail: hij heeft het dus al over ‘op Anderlecht’, zoals de Vlaming dat zo fraai kan zeggen.

Derde keus

Dat Rutten in de Belgische media na Phillip Cocu en Frank de Boer de derde keus wordt genoemd, doet hem niet zoveel, zegt hij. „Zijn de fans niet tevreden omdat ik derde keuze ben na Cocu en De Boer? Daar denk ik niet aan. Een vriend zei me: ‘als je als eerste kandidaat wordt genoemd, dan word je de trainer niet.”

Volgens Verschueren is de club bij de zoektocht heel secuur te werk gegaan. „Dit is de juiste keuze. Eerst hadden we een lijst van 10 mogelijke trainers. Nadien is die gereduceerd tot 4 à 5 namen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een juiste keuze is. Fred is een persoon die past bij deze club.”

Rutten zat na zijn vertrek uit Israël zonder werk. Hij was achter de schermen wel actief voor FC Twente waar hij de rol van adviseur vervulde. „Tegen Anderlecht zeg je geen nee. Dit is een heel grote club. Niet alleen in België, maar ook in Nederland en Europa.”

Veertien punten achterstand

Maar de 34-voudig kampioen zit op dit moment wel in de problemen. Het lak van succes is afgebladderd nu Anderlecht veertien punten achter de koploper Genk staat. „Er is voldoende potentieel”, vindt Rutten. „Zoals dat hoort bij een grote club moeten we zo snel mogelijk weer aan het front verschijnen. De afstand naar de nummer 1 moet in eerste instantie verkleind worden. In het voetbal draait het om resultaten, daar gaat de focus op de komende periode. Jongere en oudere spelers zullen belangrijk worden. In speelwijze, in trainingen, in organisatie moet het voor iedereen duidelijk zijn wat wij willen.”

Om dat proces te versnellen heeft hij Arno van Zwam meegenomen. De oud-keeper werkte de laatste jaren op meerdere plekken met Rutten samen.