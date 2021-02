Friday, Schamp en Plet: hoe is het deze wintermiskopen van FC Twente en Heracles vergaan?

Fred Friday (FC Twente). Werd in januari 2018 gehuurd van AZ.

„Hij is sterk, wendbaar en een zeer goede afmaker.” Deze ronkende tekst stond gisteren op de site van de Noorse club Strømsgodset IF. Grote kans dat de supporters van FC Twente bij die beschrijving niet meteen dachten aan Fred Friday (25). Hebben we het hier over diezelfde speler die twee jaar geleden in de winterstop in Enschede opdook?