Fries Vlap geniet volop van vechtmachine FC Twente en zet meteen zijn joker in

Trainer Ron Jans vond het ‘billenknijpen’ in de laatste twintig minuten. Ook bij Michel Vlap sloeg de twijfel toch nog even toe. FC Twente was heer en meester in Heerenveen, stond met 3-0 voor en niets leek de vierde zege op rij nog in de weg te staan, maar het werd toch nog veel te spannend. De Friezen kwamen terug tot 2-3 en het publiek ging er vol achter staan.