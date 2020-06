Fysiektrainer Berckmans wisselt FC Twente in voor Waasland-Beveren

Technisch directeur Streuer is zich van geen kwaad bewust: ‘Heb niks verkeerds gezegd’

10 juni ENSCHEDE - Jan Streuer is amper vier dagen in dienst van FC Twente en de eerste rel is een feit. De Duitser Alexander Zorniger stond op het punt trainer te worden van de club, maar trok woensdag de stekker eruit, nadat Streuer had gezegd liever een Nederlander voor de groep te willen.