G-Voetballers leven een dag als prof van FC Twente

Een berg schuld, maar toch geen centje pijn: hoe doet FC Twente dat?

Bij Feyenoord begrepen ze er niets van: hoe kon FC Twente de miljoenen voor Ramiz Zerrouki weigeren, terwijl de club zo afhankelijk is van de gemeente Enschede? Het antwoord zit verpakt in de vierde plaats in het financiële klassement van de KNVB. „FC Twente staat er financieel beter voor dan bijvoorbeeld Feyenoord en PSV”, aldus onderzoeker Job Gulikers.