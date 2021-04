Gaat FC Twente nog een punt pakken dit seizoen? ‘Ja, tegen Heracles’

Nu de emotie is verdampt, moet FC Twente naar zichzelf kijken

6 april ENSCHEDE - De discutabele strafschoppen dienden even als afleidingsmanoeuvre, maar nu de logische woede een paar dagen later is gezakt, moet FC Twente naar zichzelf gaan kijken. De ontwikkeling van het spel is gestagneerd. Of heeft de ploeg voor de winter boven zijn kunnen gepresteerd?