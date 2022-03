Gaat het dit seizoen eindelijk weer gebeuren? FC Twente wacht al acht jaar op Europees voetbal

FC Twen­te-aanvoerder Pröpper overmand door emoties na treffer: ‘Je ziet die beelden, dan is voetbal niets waard’

ENSCHEDE - Dat FC Twente zich niet wil opmaken voor de play-offs komt doordat de ploeg nog hogere doelen in het verschiet heeft. Na de dik verdiende zege op Cambuur (1-0) is de vierde plaats nog altijd in zicht voor de Enschedeërs, die de enige goal vierden met een steunbetuiging aan Oekraïne.

