Garcia: ‘Als we de bal zo vaak hebben, moeten we er wel wat mee doen’

VENLO - Waar bij VVV eindelijk weer een een feestje kon worden gevierd, vroeg bij FC Twente iedereen zich zondagavond af wat er in vredesnaam net was gebeurd. „We kunnen sterven aan de bal, maar de bedoeling is dat we er wat mee doen”, zei trainer Gonzalo Garcia na afloop.

FC Twente controleerde, VVV was scherper, constateerde de Spaanse oefenmeester. Zijn ploeg had net met 2-1 verloren van een tegenstander die al zeven keer op rij niet had gewonnen en van trainer was gewisseld.

„Ik had het gevoel dat mijn spelers alleen de bal bij zich wilden houden, maar dat is niet genoeg. VVV wilde liever winnen dan wij, dat maakt me teleurgesteld. Er valt veel te verbeteren.”

Vuckic

Het is een gegeven in het voetbal: als je niets scoort, krijg je ze tegen, zei spits Haris Vuckic even later. Hij scoorde de enige goal voor Twente, maar verweet zichzelf dat hij er niet meer had gemaakt.