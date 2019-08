Garcia: ‘Blessure populaire Matos heeft erin gehakt bij FC Twente’

ENSCHEDE - Het wegvallen van José Matos heeft er deze week flink ingehakt bij FC Twente, zegt trainer Gonzalo Garcia. „Hij was voor ons in korte tijd al meer dan een goede speler alleen.”

Garcia noemt de Spaanse linksback de ‘heartbeat’ (hartslag) van de ploeg. „Hij was speciaal, bracht iets extra’s in de kleedkamer en had spirit. Hij is grappig en nederig. En hij speelde natuurlijk ook nog goed. Dat hij weg is gevallen is hard aangekomen bij de andere spelers en bij ons.”

In een tweet wenste Matos zijn opvolger Calvin Verdonk vrijdag succes bij FC Twente. ‘I hope you enjoy as me. My greatest wishes and good luck. See you soon’, poste de verdediger die zaterdag tegen FC Groningen een kruisbandblessure opliep en al is teruggekeerd naar Spanje om te herstellen.

Blij

FC Twente had per direct een vervanger nodig en kwam deze week uit bij linksback Calvin Verdonk van Feyenoord. Hij sluit zaterdag pas aan bij FC Twente en begint een dag later meteen in de basis tegen RKC. „Ik heb hem nog niet ontmoet”, zegt de trainer vrijdagmiddag. „Maar we weten wat hij kan en zijn blij met zijn komst.”

Garcia moet ook rechtsback Paul Verhaegh missen, die vorige week een spierblessure opliep. In zijn plaats speelt Julio Pleuezuelo. Hoelang de Nederlandse verdediger uit de roulatie is, weet de trainer niet. „We bekijken het van week tot week.” Daarmee zijn de fysieke problemen voor FC Twente nog niet voorbij. „We hebben nog vier spelers met pijntjes”, geeft de trainer aan, zonder te willen onthullen wie het zijn.

Hoe het kan dat er aardig wat spelers zijn met klachten, is volgens Garcia niet moeilijk te verklaren. „We hebben jonge spelers die voor het eerst in de eredivisie spelen. Maar ook spelers die meer verantwoordelijkheid nemen en tegen hun limiet aan zitten.”