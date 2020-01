Garcia blijft hopen op nieuwe spelers

De tijd begint te dringen voor FC Twente. „Maar je weet het nooit”, blijft Garcia optimistisch. „We hebben wel opties gehad en er zijn mogelijkheden geweest, maar uiteindelijk bleek alles te duur. Of we kregen wat aangeboden wat we niet zochten.”

Tot dusverre is er ook nog geen speler vertrokken. „Iedereen staat vrijdagmiddag op het trainingsveld”, aldus Garcia. De trainer erkent dat de groep te groot is. „We hebben op dit moment teveel spelers. We moeten kijken hoe we dat volgende week gaan oplossen. We hebben nu 23 veldspelers en in de ideale situatie hebben we er twintig.”