Garcia gaat boel bij FC Twente niet op de kop zetten voor duel tegen Emmen

Niet in paniek raken

De oefenmeester is niet van plan om het hele elftal op de kop te zetten na vier nederlagen op rij. „We leven in een opportunistische wereld, maar we moeten niet in paniek raken. Tegen Heracles hadden we ook zomaar kunnen winnen, net als tegen Sparta. Dan is er niets aan de hand. We moeten helder blijven analyseren”, zegt hij. „Als wij de dingen doen, die we in de eerste zeven wedstrijden hebben gedaan, dan komt de spirit wel weer terug. Als we gaan twijfelen, dan zie je meteen dat we kwetsbaar zijn.”