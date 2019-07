Garcia Garcia tevreden na oefenpot: ‘Alleen de afwerking kon beter’

BOEKELO - FC Twente speelde vrijdagmiddag in Boekelo doelpuntloos gelijk tegen Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. De Tukkers waren de betere en hadden het hele duel controle. Trainer Gonzalo Garcia Garcia was tevreden met wat hij zag op sportpark De Zweede.

,,We hebben negentig minuten controle gehad. Dat bleef ook zo nadat ik veel wissels had toegepast. Wij zijn druk vooruit blijven geven en ik heb veel dingen gezien waar we op getraind hebben. Dat is positief", aldus de Uruguayaan. ,,Vergeet niet dat dit gewoon een sterke tegenstander is die in Azië om de Champions League speelt. Ze beschikken over sterke spelers die niet bang zijn om fysiek te spelen.” En daar overdrijft Garcia Garcia niet. De ploeg van zijn collega Maurice Steijn deinsde voor geen duel terug, zonder daarbij onsportief te worden. Voor rust leverde dat nog wel een terechte gele kaart op.

Afwerking

Garcia Garcia kon slechts over één ding niet tevreden zijn en dat is dat FC Twente het net niet wist te vinden. ,,En dat terwijl we goede kansen hebben gehad", doelt hij op de mogelijkheden voor Boere, Pleguezuelo, Trotman, Zerrouki en Thijs van Leeuwen. ,,Dat had vandaag beter gekund. Tot aan het zestienmetergebied doen we veel goede dingen, maar we moeten werken aan de laatste pass en aan het afwerken", luidt het oordeel van de trainer.

Nieuwelingen

De oefenmeester liet nieuwelingen Paul Verhaegh, Pleguezuelo en Lindon Selahi vanaf de aftrap beginnen. Het trio liet een goede indruk achter bij kleine 500 toeschouwers in Boekelo. ,,Het zijn alle drie uitstekende spelers voor ons. We zijn nog maar in het begin van het seizoen, maar ik ben blij met ze. Zij zorgen ervoor dat de rest van de spelers ook beter gaat voetballen. Vooral achterin begint het er steeds beter uit te zien. Dat Rafik Zehknini blijft is uiteraard ook goed nieuws. Hij heeft laten zijn wat voor een kwaliteiten hij in zijn mars heeft. Hopelijk kan hij die verder ontwikkelen.”

