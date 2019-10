Garcia grijpt in: Brama en Berggreen in de basis bij FC Twente

column De bierdrin­ken­de supporter heeft eindelijk waardering gekregen

11:37 Omdat er tegenwoordig over elk onderwerp een onderzoek bestaat (de vraag hoeveel trekkers er tussen 08.15 uur en 08.34 langs het schoolpleintje rijden is niet ver weg meer) weten we ook dat de supporters van FC Twente het meeste zuipen van allemaal.