Garcia hoopt nog op verdediger, middenvelder en aanvaller

ENSCHEDE - FC Twente is niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen tegen PSV (1-1). „Spelers hebben pijntjes”, zegt trainer Gonzalo Garcia. Hij wil er nog niet op in gaan om wie het gaat. „We beslissen zaterdag.”

Emil Berggreen ontbreekt zeker tegen FC Groningen, de nieuwe spits is voor zijn komst naar Enschede lang geblesseerd geweest en heeft een fysieke terugslag. „We weten dat hij een risico is, maar hij is een groot talent en als hij fit is en we kunnen hem op zijn oude niveau krijgen, dan hebben we er een hele goede aan.” Wout Brama traint apart en is nog lang niet op de weg terug, terwijl Tim Hölscher langzaam maar zeker weer aanhaakt.

De trainer kan terugkijken op een goede start van de competitie tegen PSV. „Dat was zeker ook dankzij ons spel. We kijken uit naar de volgende wedstrijd.” Garcia is niet van plan veel veranderingen door te voeren. „Ik hoop dat Groningen zich aan moet passen aan ons”, zegt de oud-speler van die club. „Op dit moment zijn we vooral met onszelf bezig en niet met de tegenstander.”

Vechter