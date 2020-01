Garcia na punt bij PSV: ‘Dit is best een speciaal moment’

,,Dit is best een speciaal moment voor ons, om in deze fase van het seizoen een punt te pakken bij PSV”, vindt Garcia na afloop van de remise. Hij zag dat FC Twente een uur lang verdedigend goed stond en weinig weg gaf, maar aanvallend ook niet veel kon brengen. ,,We staken veel energie in de wedstrijd. Met de organisatie was weinig mis, maar we speelden niet agressief genoeg en aan de bal moest het beter”, zag Garcia.

Gevaarlijke counter

Na rust was hij meer te spreken over het aanvalsspel van zijn ploeg. ,,We kwamen steeds beter in wedstrijd. In de aanval kwamen we tot meer momenten en we gaven alleen de goal en een gevaarlijke counter weg. Na de rode kaart zijn we niet goed omgegaan met de ruimte die er lag, maar gelukkig pakken we alsnog een punt. Misschien hadden we nog meer kunnen pakken, maar we moeten blij zijn.”