Garcia over afwezige Brama: ‘Ik denk in het teambelang’

Garcia blijft hopen op nieuwe spelers

31 januari HENGELO - FC Twente-trainer Gonzalo Garcia heeft de hoop nog niet opgegeven dat er in de komende uren nog iets gaat gebeuren op de transfermarkt. „Maar het is een moeilijke markt. Het is opvallend rustig. Er zijn miljoenen voetballers en we krijgen van alles aangeboden, maar het is ons tot dusverre nog niet gelukt”, aldus de oefenmeester.