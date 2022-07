Geblesseerde Pröpper heeft competitiestart nog niet uit hoofd gezet

Voor FC Twente begint het seizoen op 4 augustus met de eerste wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Drie later start de competitie met een uitwedstrijd bij NEC. Ook trainer Ron Jans schrijft Pröpper nog niet af. „Het is wel heel apart, want de blessure, scheurtje in de enkelbanden, lijkt best ernstig”, aldus de oefenmeester. „Maar hij voelt zich eigenlijk heel goed. Hoe dat precies zit kan ik ook niet uitleggen. We hopen natuurlijk dat hij er zo snel mogelijk weer bij is, maar het kan ook wel zo zijn dat het iets langer duurt