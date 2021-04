Gebrek aan inhoud breekt FC Twente in eindfase op

Hij was lange tijd één van de revelaties van FC Twente, de rechtsback Tyronne Ebuehi. Met zijn snelheid, rust aan de bal, dynamiek en kracht maakte hij indruk langs de lijn. Maar diezelfde Ebuehi worstelt nu al tijden met de vorm. Verdedigend blijft hij nog enigszins overeind, maar net als bij de rest van het elftal lijkt in balbezit het beste eraf, nu het seizoen in de eindfase is beland.