Gebrek aan voetbalachtergrond breekt Velderman op

Velderman kon, zoals Tubantia vorige week meldde, wel blijven als financieel directeur. Maar dan tegen fors minder salaris. Zijn salaris van circa 3 ton is namelijk ver boven van wat in de eerste divisie gebruikelijk is. Clubs in de eerste divisie betalen hun directeuren – doorgaans is dat er maar één – volgens voetbaleconoom Pieter Nieuwenhuis van het bureau Hypercube tussen de 50.000 euro en 2 ton per jaar.