Geen arbitraal kwartet aangesteld bij FC Twente Vrouwen, duel uur uitgesteld

Aftellen naar de derby FC Twente of Heracles Almelo? Dit is van die 2 de beste ploeg in FIFA 18

6:31 ENSCHEDE/ALMELO - Je zult maar supporter zijn van FC Twente of Heracles Almelo én van gamen houden. Dan is deze vrijdag er één om van te smullen, of juist één die zorgt voor keuzestress. Want op de dag van de Twentse derby is FIFA 18 uit!