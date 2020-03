Geen betaald voetbal tot 1 juni: FC Twente en Heracles wanhopen nog niet

Maandagavond werd bekend dat er voor 1 juni geen samenkomsten in het land meer gehouden mogen worden. Dat betekent dat alleen de maand juni overblijft als speeltijd voor de resterende acht duels, inclusief de nacompetities. De kans dat er dit seizoen nog wordt gespeeld is daarmee zo goed als verkeken, aangezien de spelers ook eerst nog een kleine maand weer moeten trainen. Op 30 juni lopen veel spelerscontracten af, waardoor clubs met grote gaten in de selecties zitten. De KNVB laat weten nog niet te weten dat gevolgen van deze beslissing van het kabinet zijn.

FC Twente kan het uitzingen

FC Twente komt net als Heracles op korte termijn niet acuut in de problemen. „Ook als er helemaal niet meer wordt gevoetbald dit seizoen kunnen we het uitzingen”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. „Tot 1 maart liepen wij voor op de liquiditeitsplanning doordat wij door meer inkomsten uit ticketing, sponsoring en horeca beter presteerden dan begroot. Deze tendens was al duidelijk zichtbaar bij de halfjaarcijfers.”

Heracles heeft ook een buffer en houdt het hoofd financieel voorlopig ook boven water, maar het blijft voor alle clubs een spannende tijd, vindt Rob Toussaint, directeur van Heracles. „Je neemt de drie scenario’s over het verloop van de competitie steeds met elkaar door”, zegt hij. „De competitie afmaken met publiek, deels met publiek en deels zonder publiek of helemaal niet meer voetballen. Dat scheelt allemaal nog al wat. Je weet niet welke kant het opgaat en hoe lang de clubs het allemaal kunnen rekken.”

Nog vier keer thuis

Als de competitie vroeg of laat toch nog wordt uitgespeeld, zullen de financiële gevolgen ‘nog enigszins meevallen’, verwacht Van der Kraan. „Bij het niet uitspelen, of het uitspelen zonder publiek, missen we naast de inkomsten van de tickets en de horeca ook de merchandising. Maar hoeveel dat is? Dat kan ik nu niet zeggen.” FC Twente en Heracles hebben nog vier thuiswedstrijden te goed.

Volledig scherm Ook op Erve Asito blijven de stoelen nog een tijd leeg. © ANP

Te midden van alle misère is het een meevaller dat de clubs het laatste deel van de tv-gelden van dit seizoen gewoon krijgen uitbetaald. „Bij mijn weten zit er ook geen ontsnappingsclausule in het contract”, aldus Van der Kraan. Toussaint: „Afgelopen vrijdag is dat besproken in de conference call die we hadden met de andere clubs. Er is nog geen angst dat de tv-gelden niet uitbetaald worden.”

In landen als Duitsland en Engeland ontvangen de clubs op dit moment niets, omdat zij per wedstrijd worden betaald. Dat levert op dit moment grote zorgen op. Fox Sports betaalt de eredivisieclubs jaarlijks 72,5 miljoen euro, waarvan inmiddels 54,5 miljoen is verdeeld. Heracles heeft dit seizoen recht op 3 miljoen euro en Twente 2,6 miljoen euro. Van de resterende 18 miljoen aan TV-gelden krijgt Heracles nog rond de 7,5 ton en FC Twente 6,5 ton euro.

Onzekerheid neemt toe

Maar wat alle beramingen waard zijn, weet niemand op dit moment nog. „De exacte rekensom is pas te maken als de coronacrisis voorbij is en we weten waar we aan toe zijn”, zegt Van der Kraan. Eén ding staat wel vast, voegt hij daar aan toe. Hoe langer deze situatie duurt, hoe groter de onzekerheid wordt over de continuïteit van FC Twente.”