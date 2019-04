Geen feest als Twente vrijdag kampioen wordt, huldiging op dinsdag

Roetgering tekent voor elfde seizoen bij FC Twente Vrouwen

16:42 ENSCHEDE - Voetbalster Maud Roetgering speelt ook volgend seizoen in het rode shirt van FC Twente. De verdedigster uit Enter is al jaren een bekend gezicht in de selectie van de vrouwenploeg. Ze gaat deze zomer haar elfde jaar in bij de Tukkers.