Geen fouten maken is ook een kwaliteit: het succesvolle FC Twente zie je zelden gekke dingen doen

Dit jaar kreeg FC Twente drie keepers op bezoek in de Grolsch Veste en alle drie verdienden ze met hun kolderieke missers een hoofdrol in comedy capers. Nadat eerst Xavier Mous (Heerenveen) en Peter Vindahl Jensen (AZ, beker) al gruwelijk in de fout gingen, was het zaterdag de beurt aan Vitesse-doelman Jeroen Houwen. Zijn bijna lachwekkende blunder op slag van rust was de zoveelste fout van een tegenstander van FC Twente die tot grote gevolgen leidde.