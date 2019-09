Geen kostuum, maar een basic T-shirt: FC Twente-trainer Garcia doet het anders

„Ik draag nooit een pak”, zegt Gonzalo Garcia. „En ik vind dat je altijd iets moet dragen waar je je comfortabel in voelt. Bij Groningen behoorde ik, denk ik, tot de slechtst geklede spelers van de kleedkamer. We hadden toen veel Scandinavische spelers en die zagen er altijd tiptop uit. Kwam ik daar aan in mijn joggingbroek. Voetbal is geen golf of tennis hè… Je denkt toch niet dat een trainer in Uruguay (zijn geboorteland, red.) tijdens een wedstrijd een kostuum draagt. Maar als de club dat wil, dan zal ik het gaan dragen.”