Geen leedvermaak bij Hake: 'Ik vind het vreselijk'

Troostbier­tje voor Twentefans in de Hoeve

29 april SINT ISIDORUSHOEVE - Met nog een klein beetje hoop kwamen ze bijeen, teleurgesteld dropen ze af. In de cafés in deze regio waar fans van FC Twente samen naar de beslissende wedstrijd tegen Vitesse keken, werd het na elk doelpunt van de Arnhemmers ietsje stiller. Zo ook in Café Dwars in Sint Isidorushoeve.